Новосибирск, 4 июня, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области пенсионеры начали получать пенсию в новом увеличенном размере. Размер увеличения составит 10%. При этом прибавка к пенсии индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

По данным ПФР, увеличение коснется 670 тысяч новосибирских пенсионеров: неработающие получатели страховых пенсий; получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Отметим, что индексация пенсий производится с 1 июня в соответствии с постановлением правительства России. Индекс увеличения составит 1,1 или 10%. В Новосибирской области выплатной период начинается 3 числа каждого месяца.