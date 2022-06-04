Москва, 4 июня, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 25 авиарейсов. Об этом 4 июня свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, по состоянию на 16:07 мск в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса, еще семь отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще девять отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что 4 и 5 июня днем в Москве ожидается до +22°C, преимущественно без осадков.