Барселона, Испания, 4 июня, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, каталонская «Барселона» готова расстаться с 25-летним центральным полузащитником сборной Нидерландов Френки де Йонгом, чтобы улучшить финансовую ситуацию в клубе.

«Барселона»

По информации источника, в подписании Френки де Йонга заинтересован «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость нидерландского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

Де Йонг выступает за «Барселону» с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Френки де Йонг принял участие в 32- матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также футболист получил пять желтых и одну красную карточки.