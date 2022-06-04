Москва, , 15:38 — REGNUM В Томске запущено серийное производство новых взрывозащищённых светодиодных светильников серии SLED-B-Ex. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Светильник Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Приборы разработаны и производятся компанией «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» (НИИПП) холдинга «Росэлектроника». Светильники отличаются от представленных на рынке аналогов более длительным сроком службы.

Этого удалось достичь с помощью применения специальной схемы источника питания без электролитических конденсаторов. Также разработчики смогли снизить стоимость приборов благодаря размещению источника питания и светодиодного модуля на одной печатной плате.

Взрывозащитные светодиодные светильники минимизируют угрозу воспламенения газовой смеси из-за искры или перегрева. Такие приборы используются на предприятиях нефтегазовой отрасли, складах горюче-смазочных материалах и химических заводах.

«Компетенции предприятия в области светодиодной техники позволили нам в короткие сроки освоить выпуск более сложных взрывозащищённых устройств. На сегодняшний день на новые изделия уже получены предзаказы от предприятий топливно-энергетического комплекса», — отметил генеральный директор НИИПП Евгений Монастырев.