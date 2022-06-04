Москва, 4 июня, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Специалисты Роскосмоса совместно с учёными из Российской академии наук определились с наклонением орбиты и архитектурой будущей служебной орбитальной станции. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

Последняя российская орбитальная станция «Мир»

«Мы вместе с Академией наук рассмотрели основные контуры архитектуры Российской орбитальной служебной станции, определились с наклонением орбиты, которое даст нам колоссальный объем информации», — рассказал Рогозин.

Он добавил, что также уже определён порядок выведения основных модулей будущей станции на орбиту. Глава Роскосмоса отметил, что Россия продолжит работы по проекту Международной космической станции до 2024 года.

Проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС) анонсировал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в апреле 2021 года. Он объяснил необходимость создания новой станции износом основных конструкций МКС.

Эскизный проект РОСС разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в Роскосмос). 26 мая 2022 года прошло совместное заседание совета по космосу РАН и президиума научно-технического совета Роскосмоса. Специалисты сошлись на том, что новая станция будет посещаемой — космонавты не будут находиться на ней постоянно, а будут совершать экспедиции для периодического обслуживания и замены научной аппаратуры.