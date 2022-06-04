Москва, 4 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики. Соответствующая телеграмма опубликована 4 июня на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой — 30-летием Республики Ингушетия. Образование республики стало большим, поистине историческим событием в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности. Отрадно, что вы искренне гордитесь многими поколениями своих земляков, которые внесли значимый вклад в приумножение ратной и трудовой славы Отечества, сбережение богатейшего культурного, духовного достояния нашей многонациональной Родины. А главное, стремитесь достойно решать стоящие перед регионом востребованные задачи», — отмечается в сообщении.

Также Путин отметил, что за прошедшее время в республике были построены новые предприятия и объекты агропромышленного комплекса, развиваются строительная, транспортная, туристическая отрасли.

«Желаю вам успехов в достижении поставленных целей на благо Республики Ингушетия и всей страны», — добавляется в поздравлении.