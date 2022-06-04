Москва, 4 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Обвинения Европейского союза в адрес России о якобы спровоцированном российской стороной глобальном продовольственном и энергетическом кризисе опровергло министерство иностранных дел РФ в своем материале «О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности», обнародованном 4 июня пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.

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В опубликованном документе подробно разбираются и опровергаются обвинения ЕС в адрес России по поводу якобы провоцирования ее действиями продовольственного и энергетического кризиса в мире.

Так, указывается, что утверждение о том, что спецоперация Вооруженных сил РФ по денацификации Украины якобы поставила под угрозу поставки продовольствия в мире не соответствует действительности, так как ООН заявляла о риске продовольственного кризиса из-за пандемии, неудачной политики стран Запада, недоинвестирование в сельскохозяйственную отрасль и антироссийских санкций еще два года назад

Кроме того, отмечается, что, по данным ЮНКТАД, физического дефицита продуктов питания в мире не наблюдается и все дело в системе их распределения. При этом большую роль в этом сыграл фактор цен, которые выросли еще в 2020 году и из-за пандемии коронавируса были серьезно нарушены производственно-сбытовые и логистические цепочки в мире.

Помимо этого, уточняется, что решения ЕС о поспешном переходе к «зеленой энергетике» привели к рекордным ценам на энергоносители, в результате чего выросла себестоимость производства сельхозпродукции. Также на это наложились неблагоприятные погодные условия и природные катаклизмы в некоторых регионах мира и санкции против России.

«Представленные материалы не только свидетельствуют о безосновательности подобных обвинений, замешанных на оголтелой русофобии, но и прямо указывают на ответственность самого Евросоюза за нагнетание панических настроений на мировых рынках, рост цен на энергоресурсы и сельскохозяйственную продукцию, а также преднамеренный массированный вывоз украинских запасов для использования в своих интересах», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с критикой американских городов, которые сохраняют связи со своими городами-побратимами из России, выступил украинский лидер Владимир Зеленский.