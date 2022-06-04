Москва, , 10:10 — REGNUM Бурятия дополнительно получит более 5 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений для сохранения озера Байкал, сообщает 4 июня телеграм-канал Правительства РФ.

Байкал Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Финансирование направят на реконструкцию одного из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры в регионе — правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Они очищают бытовые и производственные сточные воды, поступающие из жилых домов и с предприятий города. В результате реконструкции повысится качество очистки, а мощность сооружений вырастет до 130 тыс. куб. м в сутки.

В федеральном бюджете в ближайшие три года на реконструкцию очистных сооружений в Бурятии предусмотрено более 4,1 млрд рублей. Но этого недостаточно. Дополнительная потребность составляет 7,8 млрд рублей. Из них свыше 2,5 млрд рублей было выделено из резервного фонда правительства в начале мая и более 5 млрд рублей предусмотрено в 2023 году.

«Сохранение озера Байкал» — один из федеральных проектов нацпроекта «Экология». Его цель — улучшить экологическое состояние Байкала.

Как сообщало ИА REGNUM, За 50 лет наблюдений за климатом на Байкале (начиная с 1971 года) ученые пришли к выводу: климат главного колодца планеты становится теплее и суше.

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