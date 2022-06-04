Стокгольм, 4 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. 3 июня стало известно, что беспартийная Амине Какабаве выдвинула ряд условий перед правительством Швеции, неудовлетворение которых приведет к тому, что она будет голосовать «за» при вынесении вотума недоверия министру юстиции и внутренних дел Моргану Йоханссону. Об этом сообщила новостная служба TT.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Среди прочего Какабаве требует, чтобы правительство Швеции не шло на уступки авторитарному президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, который по внутренним политическим мотивам хочет, чтобы Швеция согласилась на признание курдских групп террористами.

«Они также происходят из северной Сирии, это не только курды. Речь идет о многих людях, которых мы поддерживаем оружием, деньгами и всем прочим, но они признаны террористами. Если они такие террористы, почему мы им помогаем? Когда они приезжают сюда, им должна быть гарантирована неприкосновенность, согласно нашим законам о предоставлении убежища», — заявила Какабаве в интервью журналистам.

Ранее премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что если Моргану Йоханссону будет вынесен вотум недоверия, она подаст в отставку, что обернется уходом всего кабинета министров.

«В таком случае, к сожалению, я буду голосовать за отставку. Это дело принципа», — предупредила Какабаве о своих намерениях в случае, если правительство откажется идти ей на уступки.