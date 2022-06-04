Берлин, 4 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В результате введения Европейским союзом частичного эмбарго на нефть из России в сообществе ожидается рост инфляции и ценовой шок. Об этом 4 июня заявил глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф в беседе с журналом Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Как уточнил эксперт, такое решение властей ЕС может стать для Европы «худшим из возможных сценариев», так как в результате этого европейские компании и потребители пострадают от высоких нефтяных цен и последние продолжат расти.

«Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы. Это может увеличить госдолг», — сказал он.

При этом он уточнил, что такое эмбарго может привести к снижению доходов России от торговли нефти только в долгосрочной перспективе.

Также глава аналитического центра Energy Comment Штеффен Букольд, в свою очередь, отметил, что Россия сможет найти покупателей для своей нефти и в первую очередь — в Азии.

«Для Урсулы фон дер Ляйен, президента Еврокомиссии, это был «важный шаг вперед», для министра экономики ФРГ Роберта Хабека — «тихий ужас», — отмечается в материале издания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони написал, что связанный с ситуацией на Украине кризис продемонстрировал, что страны Запада изолированы от всего остального мира.