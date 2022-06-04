Гавана, , 08:35 — REGNUM Как минимум три человека погибли в результате сильных ливней в западной части Кубы. Об этом 3 июня сообщил местный новостной портал Cubadebate.

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Уточняется, что два человека погибли в столице островного государства Гаване, один стал жертвой стихии в провинции Пинар-дель-Рио.

Кроме того, в Гаване зарегистрировано более 60 повреждений зданий разной степени. Было эвакуировано около тысячи человек, без жилья остались как минимум 20. На западе Кубы без энергоснабжения остались более 75 тыс. человек.

В настоящее время начались работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что метеорологический институт Кубы предупредил об увеличении количества осадков на западе и частично в центре страны до 4 июня. Жителей призвали предусмотреть все меры безопасности в связи с возможными наводнениями, оползнями и другими последствиями сильных ливней.

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