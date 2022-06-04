Вашингтон, 4 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Обвинения двум бывшим соратникам экс-президента США Дональда Трампа не стало предъявлять министерство юстиции США. Об этом 3 июня сообщила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Члены спецкомитета палаты представителей Конгресса США по расследованию обстоятельств беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне 6 января 2021 года рекомендовали минюсту предъявить уголовные обвинения Марку Медоузу, возглавлявшему аппарат сотрудников Белого дома в администрации Трампа, а также экс-помощнику Трампа Дэниэлу Скавино, отвечавшему за коммуникацию в соцсетях. Их предлагалось обвинить в неуважении к Конгрессу

Представители министерства юстиции США отказались выдвигать обвинения Скавино и Медоузу, в связи с «частными обстоятельствами и фактами» касательно «приписываемого» бывшим сотрудникам Трампа «неуважения к Конгрессу». Указывается, что оба бывших чиновника из администрации Трампа активно сотрудничали со следствием и предоставили большое количество интересующих следователей документов по делу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские конгрессмены рекомендовали минюсту США привлечь к ответственности экс-помощников Трампа Наварро и Скавино.