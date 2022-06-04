Братислава, 4 июня, 2022, 04:38 — ИА Регнум. На северо-западе Словакии в результате произошедшего вечером 3 июня столкновения железнодорожного локомотива с пассажирским поездом различные травмы получили 35 человек. Об этом сообщает газета Pravda.

Железная дорога

Пассажирский поезд местного сообщения из-за поломки остановился на железнодорожных путях между населёнными пунктами Варин и Врутки в Жилинском крае. Машинист следовавшего по тому же пути локомотива успел применить аварийную систему торможения, что ослабило силу удара и предотвратило гибель людей, но не позволило полностью предотвратить столкновения.

По предварительной информации, в поезде и локомотиве в общей сложности находились 80 человек. Из 30 пострадавших, 15 получили травмы средней и тяжёлой степени. Двое из них в настоящее время находятся в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере четыре человека погибли и 30 пострадали в результате крушения поезда в федеральной земле Бавария на юге Германии.