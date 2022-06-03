Вашингтон, 4 июня, 2022, 01:12 — ИА Регнум. Регулярные встречи для обсуждения условий возможного перемирия и дипломатического урегулирования на Украине проводят в последние недели без присутствия Киева представители США, Великобритании и Евросоюза. Об этом 3 июня сообщил телеканал CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Уточняется, что союзники рассматривают план, предложенный Италией, который предполагает нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и начало переговоров о будущем Крыма и Донбасса. При этом представители Украины вообще не вовлечены в диалог, несмотря на обещание, данное Киеву Вашингтоном, не обсуждать ничего об Украине без неё самой.

Отмечается, что в Евросоюзе растёт обеспокоенность тем, что ситуация на Украине может принять долгосрочный характер и затянуться на годы, если обе стороны конфликта не вернутся за стол переговоров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит назвал предложение Турции организовать встречу Москвы и Киева для переговоров по урегулированию конфликта на Украине конструктивным шагом, но выразил сомнение в том, что российско-украинские контакты приведут к дипломатическому прорыву.