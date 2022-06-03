София, , 23:42 — REGNUM Делегация болгарских историков 3 июня направилась в Страсбург, чтобы убедить депутатов европарламента в том, что Болгария поступила справедливо, наложив вето на вступление Северной Македонии в ЕС.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni со ссылкой на болгарские СМИ, в состав делегации вошли археолог Николай Овчаров, профессор Пламен Павлов и профессор Ана Кочева. Идея выступить перед евродепутатами родилась еще два года назад.

По словам историков, Болгария идет на исключительные уступки, признавая македонскую идентичность, поскольку до 1944 года история Болгарии и Северной Македонии совпадали. По словам Овчарова, македонские ученые постоянно прибегают к фальсификациям для обоснования македонской идентичности.

Овчаров заявил, что в Северной Македонии проживают десятки или даже сотни тысяч лиц с болгарской идентичностью, а также обвинил болгарское правительство в колебаниях под влиянием международного сообщества.

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