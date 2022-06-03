Сана, , 22:55 — REGNUM Корабли коалиции, возглавляемой США, захватили у берегов Йемена судно Voss Power, перевозившее нефть, сообщает 3 июня Al Mayadeen.

Йемен Peter Fitzgerald

«Коалиция-агрессор, управляемая США, захватила судно Voss Power с 30 211 тоннами нефти и не позволяет ему войти в порт Ходейда», — указано в сообщении Al Mayadeen.

Инцидент произошёл на фоне договорённости о продлении перемирия в Йемене, достигнутого 2 июня при посредничестве ООН.

Одним из условий перемирия являлся отказ коалиции США от задержания судов, занимающихся поставками энергоносителей в Йемен.

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