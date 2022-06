Нью-Йорк, США, , 22:43 — REGNUM Американская инди-рок-группа Yeah Yeah Yeahs анонсировала будущий студийный альбом Cool It Down, первый полноформатный релиз группы за последние девять лет. Видеоклип на первый сингл Spitting Off The Edge Of The World стал доступен в сети, информирует NME 2 июня.

Концерт группы Yeah Yeah Yeahs The Line Of Best Fit

Трио из Нью-Йорка выпустит продолжение альбома 2013 года Mosquito 30 сентября на в качестве подписантов лейбла Secretly Canadian. В пластинку Cool It Down войдет восемь песен.

«Всем, кто ждал, наши дорогие поклонники, спасибо, наша жажда рассказывать истории вернулась! Написание этих песен сопровождалось слезами, мурашками и эйфорией от чувства, когда боль уходит и правда становится явью», — сказала вокалистка группы Карен Оу в заявлении о возвращении группы.

