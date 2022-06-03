Нижний Новгород, 3 июня, 2022, 22:28 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде открылся новый объект транспортной инфраструктуры — транспортную развязку на улице Циолковского. В церемонии открытия приняли участие вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и нижегородский губернатор Глеб Никитин.

telegram-канал нижегородского губернатора Глеба Никитина Развязка на Циолковского в Нижнем Новгороде

Чернышенко отметил, что объект являлся очень знаковым для Сормовского района города и еще для четырех районов области, он свяжет более 150 тыс. жителей региона.

«Объект был построен в рекордные сроки — за 21 месяц. Большая благодарность строителям, губернатору. Здесь было совместное финансирование. 2,8 млрд рублей — федеральные средства, около 2 млрд изыскал областной бюджет. Но здесь даже не измеряется результат деньгами», — подчеркнул вице-премьер.

Комаров полагает, что в Нижегородской области вопросам качества и состояния автодорог уделяется большое внимание, что позволяет достигать отличных результатов.

«Дорожный объект на Циолковского стал еще одним важным для региона проектом, наряду с развязкой в Ольгине. И на этом мы не собираемся останавливаться. Строится четвертая очередь южного обхода Нижнего Новгорода, южный обход Арзамаса, реализуется интересный проект реконструкции участка автомобильной дороги Толоконцево-Могильцы с одним из первых в стране алюминиевых мостов через реку Линда», — напомнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство развязки на Циолковского началось в 2020 году. Ранее из-за регулярно закрытого железнодорожного переезда здесь возникали постоянные пробки. Протяженность развязки составляет 1,557 км, включая четырехполосный путепровод длиной 660 м. Сейчас пропускная способность трассы увеличилась с 50 тыс. до 80 тыс. автомобилей в сутки.