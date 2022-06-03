Братислава, , 22:19 — REGNUM Локомотив технической помощи столкнулся с пассажирским поездом на северо-западе Словакии, сообщает 3 июня ТА3 со ссылкой на местное управление полиции.

Железная дорога Jadrogc

На данный момент известно о 50 пострадавших.

«Локомотив на большой скорости наехал на стоявший пассажирский поезд, которому должен был оказать техническую помощь. Это произошло на трассе между станциями Врутки и Варин возле краевого центра Жилина на северо-западе Словакии. По предварительным данным, ранены до 50 человек», — указано в сообщении.

Железнодорожное сообщение в этом районе временно остановлено.

Причины аварии пока не выяснены.

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