Нижний Новгород, 3 июня, 2022, 21:31 — ИА Регнум. На фоне стабилизации ситуации с распространением коронавируса можно заниматься развитием зравоохранения. Об этом заявил в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

пресс-служба правительства России Всреча Михаила Мишустина и Глеба Никитина

«Мы очень активно участвуем в модернизации первичного здравоохранения, которая была начата по поручению президента. И уже в 2021 году было капитально отремонтировано 122 объекта. В 2022 году — ещё 214 объектов», — подчеркнул глава региона, добавив, что поддержанный главой правительства России ремонт детской областной больницы идет в соответствии с графиком.

По словам Никитина, по итогам 2021 года прирост экономики региона составил 6,5%, что «в три раза больше, чем в среднем за последние 10 лет, выше, чем в стране». Индекс физического объема промпроизводства составил 114%, обрабатывающего производства — 113%. Индекс инвестиций составил 126%, что превышает средний российский показатель в 115%.

За последние четыре месяца индекс промпроизводства составил 112% при сравнении с данным за январь–апрель 2021 года. В основных отраслях наблюдается рост, в некоторых даже кратный. К примеру, компьютерные и электронные изделия — в 1,7 раза.

«Но есть некоторые направления, стратегические для нас, которые значительно сокращаются по объективным причинам. Например, автомобильная промышленность. Прежде всего это падение из-за снижения продаж. Мы очень ждём поддержки», — констатировал Никитин, отметив, что 51 млрд рублей область уже получила, 62 млрд рублей — «на подходе».

Мишустин напомнил, что сейчас работают девять программ льготного кредитования.

«Сейчас по критическому импорту сделали программу на 800 млрд рублей, 37 млрд уже предусмотрено, для того чтобы ставка составляла 0,3 от ключевой ставки Центрального банка, плюс 3%. Сейчас критический импорт очень важен», — заявил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Нижнем Новгороде Мишустин выступил на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).