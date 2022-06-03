Москва, 3 июня, 2022, 20:41 — ИА Регнум. России необходимо разработать собственную климатическую программу на научной основе и рекомендовать её миру, — считает лидер российских «Зеленых» Андрей Нагибин. Об этом он заявил в ходе работы круглого стола «Международная климатическая политика: декларации и реальность».

Иван Шилов, ИА REGNUM Климат

Экологи представили открытый доклад с анализом экологических последствий реализуемой сейчас международной климатической политики, в том числе плана отказа от российских углеводородов REPowerEU и шестого пакета санкций.

«Мы вынуждены констатировать тупик климатического процесса, — сказал Андрей Нагибин, — На словах западный мир выступает за беспрецедентный уровень сотрудничества между странами, на деле мы видим, что одни страны пытаются переложить основную тяжесть борьбы за климат на других, или даже просто решить какие-то свои проблемы за чужой счет, прикрываясь климатической угрозой».

«Европейская зелёная сделка» открыто является геополитическим проектом и уже поэтому обречена на неудачу, считают российские экологи.

«Зеленые» призвали прекратить климатическую дискриминацию и честно оценить и публично озвучить экономические последствия «зелёного перехода» для каждой страны. «Необходимо прекратить делать в рамках климатической политики кого-то выгодоприобретателями, а кого-то изгоями», — уверен Андрей Нагибин.

Уже в прошлом году грубые ошибки в энергетической стратегии Евросоюза привели к неоправданному росту парниковой эмиссии.

«Под громкие лозунги и программы декарбонизации в 2021 году в ЕС произошла самая настоящая карбонизация электроэнергетики, — заявил Алексей Гривач, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, — Производство на угольных ТЭЦ выросло на 66 ТВтч или на 20%. В то время как ГЭС, ветер и солнце дали дополнительно всего 4 ТВтч по сравнению с 2020 годом».

План отказа от российских углеводородов REPowerEU и шестой пакет санкций только усилят эту тенденцию, уверены эксперты. «Наш западный сосед, который позиционирует себя как «всемирного лидера борьбы за климатическую стабильность» планирует рост потребления сжиженного, в том числе сланцевого, газа, канадской нефти из нефтеносных песков и угля. В очередной раз парниковая эмиссия вырастет, в очередной раз геополитические интересы оказываются гораздо важнее борьбы с глобальным потеплением», — констатировал Андрей Нагибин.

Канадская нефть добывается из нефтеносных песков путем нагревания, для чего используется мазут или нефтяной кокс. Углеродный след от сжиженного газа в 2–2,5 раза больше, чем от трубопроводного. Связано это не только с затратами топлива на его охлаждение до жидкого состояния, транспортировку на кораблях и регазификацию, но и с большим количеством утечек во время этих операций. Гидравлический разрыв, за счет которого добываются сланцевые нефть и газ, — это настоящий удар по окружающей среде.

Ветровые и солнечные станции, на которые делает ставку Евросоюз, не могут обеспечить стабильность энергетической системы. «При любых отклонениях — меньше ветра, прохладнее зима — энергосистема, основанная на возобновляемых источниках энергии, даёт сбои и в итоге снова приходится использовать ископаемое топливо, — говорит Степан Калмыков, руководитель Научного совета Российской академии наук по глобальным экологическим проблемам. — Фактически у Евросоюза складываются две энергосистемы, такой неполноценный гибрид, когда традиционная энергетика вынуждена страховать возобновляемую».

«Решение о приоритетном развертывании ВИЭ было принято под обещания быстро создать технологии, необходимые для их превращения в полноценную энергетическую систему. Но этого не произошло», — пояснил эксперт по климатической политике Игорь Алабужин.

Более того, эти технологии крайне ресурсоемки. «Выполнение планов по энергетическому переходу на основе ВИЭ приведет к тому, что 37% суши окажется под угрозой от добычи металлов, из них 31% — это заповедники и дикая природа», — привела данные исследований член президиума партии «Зеленые» Александра Кудзагова.

Игорь Алабужин сомневается и в энергетической ценности топлива из сельскохозяйственных культур.

«Для выращивания и переработки в этанол кукурузы требуется больше энергии, чем можно из этого этанола извлечь», — поясняет Игорь Алабужин. Эксперт прогнозирует прямую конкуренцию между продовольствием и топливом.

«В условиях угрозы голода придется выбирать: выращивать на этом поле кукурузу для еды или для топлива», — уверен Игорь Алабужин.

При этом миллиардные ежегодные инвестиции в биотопливо уже привели к тому, что в мире исчезли миллионы гектаров лесов и диких полей.

«В плане REPowerEU элементарно не учтены данные доклада климатической группы экспертов ООН (IPCC), в том числе в части оценки энергетического баланса всей климатической системы, — считает член Общественного совета Росгидромет, сопредседатель Экологической палаты России Вадим Петров, — Из-за нарастающей «нервозности климата», воздействия опасных гидрометеорологических явлений по всему миру мы теряем человеческие жизни, инфраструктуру, источники пресной воды и плодородные земли».

«Зеленые» считают, что России необходимо разработать собственную полноценную климатическую программу.

«Она должна прекратить практику климатического авантюризма и должна разрабатываться учеными, инженерами. Если кто-то и сможет создать рациональные программы борьбы с парниковой эмиссией и адаптации к уже идущим климатическим изменениям, которые бы справедливо распределяли риски декарбонизации, справедливо решали социальные вопросы, которые неизбежно возникнут на этом пути, так это они», — считает Александра Кудзагова.

Союзниками России в этой работе могут стать страны БРИКС, развивающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки. «Мы готовы к сотрудничеству со всеми общественными, научными и политическими организациями, которые стремятся строить экологическое и климатическое взаимодействие на равноправной основе», — подчеркнул Андрей Нагибин.