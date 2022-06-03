Москва, , 19:40 — REGNUM Обход Краснодара, который позволит разгрузить трассу М-4 «Дон» в черте кубанской столицы и сократить время в пути к Чёрному морю, планируется достроить в 2023 году. Об этом 3 июня заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин сообщил журналистам на брифинге.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дальше [за Ростовской областью] дорога [М-4 «Дон] доходит до Краснодара, мы делаем обход Краснодара, и дальше дорога идёт до Крымского моста. Мы её тоже в 2023 году хотим полностью закончить, сделать съезд на Анапу. Ещё ряд локальных дорог в сторону Геленджика тоже будем делать», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что обход Краснодара должен обеспечить прямой подход к Крымскому мосту. Общая протяженность отрезка превысит 50 километров. Расчётная скорость движения на этом участке составит 120 километров в час.