Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Деловую поездку в страны Ближнего Востока, в том числе в Саудовскую Аравию может совершить американский президент Джо Байден, сообщил он 3 июня журналистам.

Джо Байден (сс) jlhervàs

Отметив, что сейчас у него нет конкретного плана такой поездки, президент США не исключил визит на Ближний Восток.

Он сказал, что, возможно, поедет и встретится «как с израильтянами, так и с представителями некоторых арабских стран», включая Саудовскую Аравию.

Джо Байден «Но непосредственных планов в настоящий момент у меня нет».

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