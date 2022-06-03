Вашингтон, , 19:56 — REGNUM Президент США Джо Байден может посетить Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем, сообщает 3 июня Reuters.

Джозеф Байден DonkeyHotey

Глава Белого дома рассказал журналистам, что на данный момент точные даты поездки не определены, но если он её всё же совершит, то попытается продвинуть «идею мира» на Ближнем Востоке.

О возможной поездке Байдена в Саудовскую Аравию ранее сообщили несколько новостных агентств. При этом The New York Times указало, что за счет восстановления отношений с Эр-Риядом американский лидер «надеется снизить цены на газ и изолировать Россию».

Решение ОПЕК о наращивании объемов добычи может помочь Байдену снизить внутреннюю инфляцию, которая в апреле составила 8,3%, что было почти самым высоким за последние четыре десятилетия, отчасти из-за резкого роста цен на энергоносители.

Предполагаемая поездка Байдена также совпадает с новым двухмесячным перемирием между возглавляемой Саудовской Аравией коалицией и союзными Ирану хуситами в Йемене, которое направлено на устранение давления администрации США с целью урегулировать боевые действия, приведшие к гуманитарной катастрофе.

Неясно, посетит ли Байден во время поездки Израиль. Хотя президент принял приглашение премьер-министра страны, эти планы были поставлены под сомнение после убийства в прошлом месяце репортера Аль-Джазиры Ширин Абу Акле, гражданки США, которая была застрелена во время освещения израильского рейда на Западном берегу реки Иордан.

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