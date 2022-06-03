Париж, 3 июня, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Полиция французского региона Эльзас задержала группу вооруженных неонацистов, сообщает 3 июня France Info.

Peter Isotalo Неонацисты

У четверых задержанных радикалов было изъято большое количество оружия и боеприпасов.

В ходе рейда полицейские обнаружили 18 легальных и 23 нелегальные единицы стрелкового оружия, 35 кг пороха, порядка 120 тысяч боеприпасов разных калибров, а также большую сумму денег — порядка 25 тыс. евро.

Двое их задержанных заключены под стражу по обвинению в незаконном обороте оружия, еще двое оставлены на свободе под судебным надзором.

На данный момент не установлено, готовили ли они какую-либо террористическую акцию.