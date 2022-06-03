Москва, 3 июня, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Российский журналист Михаил Шахназаров прекратил дружбу с латвийским актёром Иваром Калныньшем. Об этом сообщил портал StarHit 3 июня.

Кадр из интервью на телевидении Ивар Калныньш

«Я потерял друга Ивара Калныньша, который заявил, что прекращает все связи с Россией. К сожалению, мы по разные стороны сейчас. Наверняка мы поздороваемся, если когда-нибудь увидим друг друга», — рассказал Шахназаров. Стоит отметить, что журналист также считает, что не нужно давать «второй шанс» артистам, отрёкшимся от России.

Ранее Ивар Калныньш заявил о том, что прекращает какие-либо рабочие отношения с Россией. Позднее решение артиста подверглось массовой критике со стороны пользователей Сети.