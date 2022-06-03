Брюссель, 3 июня, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк с 14 июня должны быть отключены от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом говорится в документе, опубликованном 3 июня в официальном журнале ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Платежная система SWIFT

Как уточняется, с указанной даты банкам, а также любым созданным в России юридическим лицам, чьи права собственности прямо или косвенно принадлежат этим банкам более чем на 50%, «должно быть запрещено предоставлять услуги обмена специализированными финансовыми сообщениями, которые используются для обмена финансовыми данными».

Как передавало ИА REGNUM, Европейский союз утвердил шестой пакет санкции против России, предусматривающий в числе прочего отключение от системы SWIFT трёх российских банков.

Ранее в Сбербанке заявили, что отключение от SWIFT не повлияет на режим его работы, поскольку операции внутри страны не зависят от международной системы.