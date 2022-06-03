Манчестер, Великобритания, , 17:39 — REGNUM 35-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Испании. На футболиста, как сообщает журналист Экрем Конур, претендуют «Атлетико», «Севилья», «Вильярреал» и «Реал Сосьедад».

Эдинсон Кавани Jimmy Baikovicius

Трансфер состоится в грядущее летнее трансферное окно, так как уругваец покинет «красных дьяволов» на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Эдинсон Кавани принял участие лишь в пятнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «МЮ» Кавани выступал с 5 октября 2020 года после перехода из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.