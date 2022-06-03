Вашингтон, 3 июня, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Американское издание New York Times распространило информацию о том, что специалисты Пентагона ознакомились с трофейной российской техникой, которая попала к ВСУ в ходе спецоперации.

Цуканов М.В Оккупационные силы США на Украине

Согласно данным издания, американские военные специалисты в мае побывали на Украине: проведя там неделю, они изучили разобранную российскую военную технику. Также разбирали и изучали боеприпасы, оборудование.

Упоминаются лазерные дальномеры, системы наведения ракет. Авторы материала полагают, что военные поехали на Украину, чтобы побольше узнать о российском военном комплексе «Кинжал».

По данным издания, американцы пришли к выводу, что многие компоненты российского вооружения произведены на Западе — детали двигателей, антенны, платы, микрочипы.

Читайте также: Ракетой «Кинжал» уничтожен подземный штаб группировки укронацистов — МО РФ