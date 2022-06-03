Бишкек, 3 июня, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев вымогал 1 млн сомов (795 тысяч рублей) у своего заместителя Улук-Бека Бектурганова. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры сегодня, 3 июня.

Pixabay.com Вымогательство

В ведомстве отмечают, что ранее Бектурганов обратился в генпрокуратуру с заявлением о том, что за последний год глава Минздрава несколько раз вызывал его к себе и угрожал увольнением, если тот не принесёт ему эти деньги.

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По словам замминистра, он был вынужден взять в долг у своих родственников 498 тысяч сомов (396 тысяч рублей), которые 8 июля 2021 года по устному указанию министра передал представителю одной из местных строительных компаний.

Генпрокуратура возбудила по этому факту уголовное дело по статье «Вымогательство взятки». Следствие продолжается.

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