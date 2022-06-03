Бишкек, 3 июня, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Киргизии задержали ещё трёх высокопоставленных сотрудников Минздрава в рамках уголовного дела о коррупции при закупке вакцин от коронавируса, возбужденного против министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре сегодня, 3 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Читайте также: За что задержали министра здравоохранения Киргизии?

Среди задержанных оказались замминистра Улук-Бек Бектурганов, директор республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова и заведующий отделом лекарственных средств и медицинских изделий Султан Сатарбеков.

Сейчас следственные органы республики проверяют возможную причастность членов правительства Киргизии и других чиновников к приобретению противокоронавирусных препаратов в ущерб государству.

Читайте также: Дом для медиков будет строить фирма сына главы Минздрава Киргизии