Таллин, 3 июня, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Эстония находится на шестом месте в Евросоюзе по дороговизне бензина, при этом снижения цен в ближайшее время ждать не стоит. Об этом порталу новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR заявил исполнительный директор национального Союза топливных компаний (Eesti oliuhing) Март Раамат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

«Эстония является почти единственной страной, в которой правительство не сделало абсолютно ничего для того, чтобы смягчить ситуацию с ростом цен. Все другие страны уже предприняли, либо предпринимают эти шаги», — отметил Раамат.

Например, Германия и Швеция, которые были впереди Эстонии по ценам на автотопливо в течение десятилейтим, снизили в среду, 1 июня, акциз на топливо.

По словам Раамата, Эстония могла бы снизить ставку акциза на бензин на 20 евроцентов, что означало бы снижение цены на автозаправочных станциях до 25 евроцентов.

В среду, 1 июня, цены на бензин в Эстонии выросли до своего исторического максимума — 2,15 евро за литр А95 бензина.