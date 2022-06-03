Минск, 3 июня, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В данный момент между украинским лидером Владимиром Зеленским и военными Украины начинается серьезное противостояние и конфликт. Об этом 3 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

president.gov.by Александр Лукашенко

«Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут», — сказал он.

Также Лукашенко отметил, что Россия ввиду этого поменяла тактику и добавил, что руководство ВСУ понимает, что скоро с украинской стороны будет некому воевать, так как территориальная оборона не заменит армию.

При этом белорусский лидер указал, что обещания Киева особого статуса гражданам Польши также вызывает негативную реакцию у украинских военных, так как Варшава под это, по его мнению, попытается захватить территорию западной Украины.

«Поэтому у них начинается это противостояние между Президентом и военными. И я уверен, украинские военные снесут голову любому. Я не говорю там нацики-не нацики. Слушайте, это вопрос философский. Военные Украины снесут голову любому, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь «самостийную, вольную Украину». Они не хотят, чтобы там были не только русские, белорусы, но и поляки», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель командира одного из подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Демченко заявил о похищении дочери Службой безопасности Украины (СБУ).