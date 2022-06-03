Таллин, 3 июня, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В 2021/2022 учебном году школы столицы Эстонии с золотыми медалями заканчило рекордное количество учеников — 239. Об этом сообщил вице-мэр Таллина Вадим Белобровцев порталу новостей ERR.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Если в 2021 году с золотыми медалями школы закончили 227 человек, что было максимальным показателем, то в этом учебном году их в Таллине оказалось 239. Количество золотых медалей постоянно растет, привел статистику вице-мэр.

«Если мы говорим об общем числе медалистов, то в прошлом году их было 468. Этот показатель был рекордным. В этом учебном году у нас 465 медалистов — совсем чуть-чуть меньше рекорда», — добавил он.

Серебряных медалистов в нынешнем учебном году оказалось 226, рекорд по этому показателю был установлен в 2021 году — 241 ученик.