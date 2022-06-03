Кабул, , 15:17 — REGNUM Вслед за предупреждениями о риске смерти почти миллиона недоедающих детей в Афганистане, ЮНИСЕФ выразил обеспокоенность увеличением числа случаев гибели несовершеннолетних от голода. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Голод в Афганистане 8am. af

Мохаммад Аг Ивиа, глава представительства ЮНИСЕФ в Афганистане, написал 2 июня в Twitter, что встречал умирающих от голода детей в больницах Кабула и провинций.

«Я обеспокоен ростом числа недоедающих детей, — написал он в Twitter. — Вместе с директором отдела питания ЮНИСЕФ мы видели умирающих детей, разочарованных и беспомощных матерей, преданных своему делу медицинских работников».

Ивиа сделал это заявление после посещения больниц Кабула и Парвана.

Ранее специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана предупредил, что миллион недоедающих детей в Афганистане умрёт, если не принять срочные меры.