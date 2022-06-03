Москва, 3 июня, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Россия как крупный поставщик продовольствия и энергоресурсов менее уязвима к продовольственному и топливно-энергетическому кризисам, которые могут серьезно ухудшить уровень жизни населения даже в ЕС и США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Джон Доллман. Голод. 1904

«Также Россия вследствие проблем, связанных с неблагоприятным инвестиционным климатом, в меньшей степени интегрирована в систему международных экономических отношений, — отметил Мастеров. — Поэтому падение российской экономики в случае резкого ухудшения мировой финансово-экономической ситуации, может быть не таким резко выраженным, как в случае с рядом развитых зарубежных стран».

Вместе с тем Мастеров призвал не забывать, что в условиях санкций и нарушения экономических отношений с ведущими странами Россия столкнется с большими сложностями во многих отраслях промышленности, поскольку значительная часть используемого оборудования и производимой продукции зависима от поставок импортных комплектующих, в том числе высокотехнологичной продукции, включая микропроцессоры.

«Вместе с тем это вряд ли скажется на продовольственной и топливно-энергетической безопасности России, и российское население в целом выглядит защищенным от излишне негативных последствий», — подытожил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист рассказал, грозит ли миру новая волна банкротств, еще более мощная, чем та, что была в 2008–2009 годы.