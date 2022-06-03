Минск, 3 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Белоруссия делает в информационной войне ставку на правду. В стране появится информационный «спецназ», заявил белорусский президент Александр Лукашенко 3 июня журналистам.

President.gov.by Александр Лукашенко

По его словам, пока работа на этом поле идёт плохо. Недавно информационные, психологические и иные операции обсуждались на совещании в министерстве обороны.

Он отметил, что люди реагируют на яркие картинки и громкие происшествия, но они впоследствии оказываются фейками. Поэтому главное требование к деятельности в инфополе — отсутствие фейков.

«Мы сейчас формируем этот «спецназ». Но без вас ничего не сделаем. Сила в правде. Всё равно правда побеждает», — подчеркнул Лукашенко, обращаясь к журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский лидер также рассказал об организации народного ополчения. Бесконтрольной раздачи оружия, как на Украине, не будет, подчеркнул он.

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