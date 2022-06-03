Нижний Новгород, 3 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Ограничения поставок критически значимых товаров подтвердили правильность курса России на поддержку отечественного высокотехнологического производства. Об этом 3 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на на пленарном заседании седьмой ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Работать мы будем в новых условиях с учётом санкций, которые ввели недружественные государства против России. Ограничения поставок критически значимых товаров подтвердили правильность нашего курса на развитие отечественного высокотехнологичного производства», — заявил Мишустин.

«Поэтому нам нужно оперативно принять меры по повышению конкурентоспособности российских предприятий и их продукции. Достигнуть этого можно, используя наилучшие доступные отечественные технологии — ну и, конечно, в первую очередь цифровые технологии», — указал он.