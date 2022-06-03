* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 3 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли 12 человек в уезде Нахрин провинции Баглан в Афганистане. Об этом 3 июня сообщает газета «8 Собх».

Убийство

По данным источников, прошлой ночью талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остановили на контрольно-пропускном пункте 12 человек, возвращавшихся домой с вечеринки, и расстреляли их прямо у дороги.

Радикалы заявили, что законы шариата запрещают ночные увеселения и поэтому расстреляли их.

Ранее специальный докладчик ООН по правам человека Ричард Беннетт на пресс-конференции по итогам своего визита в Афганистан, заявил, что страна сталкивается с острейшими проблемами в области прав человека. Однако некоторые афганские политические деятели и организации назвали визит Ричарда Беннета «неполным», заявив, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили ему посетить зоны боевых действий.