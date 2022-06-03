Сочи, Краснодарский край, 3 июня, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Торговля между Россией и странами Африки растёт неплохими темпами. Об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Макки Саллом.

Kremlin.ru Владимир Путин

«У нас растёт товарооборот: в этом году даже за первые месяцы текущего года он вырос на 36% с лишним. Мы стремимся развивать гуманитарные связи с африканскими странами, и будем всё делать то, что зависит от нас, для того, чтобы этот процесс набирал обороты», — заявил Путин.