Сочи, Краснодарский край, 3 июня, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Россия придаёт большое значение своим отношениям со странами Африки и в данный момент они находятся на новом этапе развития. Об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Африканского союза, президентом Сенегала Маки Саллом в Сочи.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава Российского государства поздравил своего сенегальского коллегу с предстоящим 60-летним юбилеем установления дипломатических отношений и с прошедшим Днем Африки.

Также Путин напомнил, что наша страна всегда выступала на стороне африканских стран и поддерживала их в борьбе с колониализмом.

«Мы на новом этапе развития, предаём очень большое значение нашим отношениям с африканскими странами. Это имеет определенный результат положительный, у нас растет товарооборот», — сказал он, уточнив, что за первые месяцы 2022 года товарооборот увеличился более чем на 34%.

Кроме того, российский лидер отметил, что Россия всегда с большим интересом относилась к культуре Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона надеется, что руководство Молдавии удержится от объявления «вендетты» всем сторонникам сотрудничества с Россией.