Бухарест, 3 июня, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В результате специальной операции, проведённой сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии, в городе Клуж-Напока на северо-западе Румынии были конфискованы десятки килограммов наркотиков растительного и синтетического происхождения. Об этом 3 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно предварительным данным, указанные средства переправлялись из Испании в Румынию по системе международных почтовых служб. Предполагается, что наркотики распространялись на территории нескольких уездов страны.

По подозрению в причастности к преступному бизнесу задержаны трое граждан Румынии. Если их вина будет доказана в суде, каждому из них грозит до семи лет тюремного заключения.