* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 14:22 — REGNUM Силы Фронта национального сопротивления Афганистана захватили в плен трёх талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в заранее спланированной засаде. Местный источник сообщил газете «8 Собх», что 3 июня силы фронта захватили трёх исламистов с оружием и снаряжением в долине Чархфалак уезда Хост-ва-Ференг.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Масштабы боевых действий между Фронтом сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Баглан в последнее время возросли.

Согласно сообщениям, столкновения между силами сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шашбанде уезда Андараб и Панджшири Кишлак уезда Нахрин привели к потерям с обеих сторон.