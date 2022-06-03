Москва, , 14:18 — REGNUM Россия активно реализует проекты освоения арктических территорий, цель которых не сиюминутное получение прибыли, а обеспечение устойчивого социально-экономического развития регионов с соблюдением всех экологических ограничений и интересов коренных народов, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор Финансового университета, член Общественного совета при Минвостокразвития России Иван Петров.

Камчатка Иван Шилов, ИА REGNUM

«Драйвером такого развития является туристическая отрасль, которая ориентируется на сохранение окружающей среды и максимальное вовлечение населения в реализуемые проекты.

Местное население, малый и средний бизнес гармонично включаются в туристическую отрасль предлагая различные пакеты креативных услуг, что способствует улучшению социально-экономической ситуации в регионе.

Именно поэтому региональные и территориальные органы власти предоставляют бизнесу существенные преференции, в том числе в рамках территории опережающего развития ТОР «Камчатка».

Резидентам территорий опережающего развития, после защиты инвестиционных проектов, доступны налоговые и административные преференции, они получают право на использование земельного участка для реализации своего проекта.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики совместно с региональными органами власти осуществляют отбор соответствующих проектов и контроль хода реализации.

На текущий момент по данным УК ТОР «Камчатка» резидентами фактически вложено в реализацию инвестиционных проектов 28,03 млрд руб. и создано более 6,7 тыс. рабочих мест в сферах туризма, строительства, рыбного хозяйства, судоремонта.

В Камчатском крае заключено 55 инвестиционных соглашений в области туризма, предусматривающих строительство отелей, гостиничных комплексов, развитие круизных проектов.

Но развитие туристической инфраструктуры на Камчатке сдерживается рядом факторов, приоритетным из которых является экологическая уязвимость территорий, что требует ограничения и рассосредоточения туристических потоков с соответствующими всесезонными логистическими решениями, а также использования замкнутых «зеленых» технологий на вновь создаваемых и модернизируемых объектах.

Считаю, что реализация всех этих решений возможна только на основе единой долгосрочной программы развития туризма на Камчатке с созданием новых экокампусов и туристических комплексов с обеспечением транспортной доступности объектов, под которую и выделяются соответствующие средства.

Но главная проблема — это недоступность полуострова, на который в основном можно попасть только авиатранспортом. Именно поэтому полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев уделяет пристальное внимание строительству нового аэровокзального комплекса и аэродромных объектов в Международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово), которое должно закончится в 2024 году.

Камчатка с туристической точки зрения является очень привлекательной, но по затратам камчатские проекты не конкурентоспособны по сравнению с другими регионами России, поэтому считаю, что необходимо ускорить рассмотрение вопроса об установлении 40% туристического кешбэка для путешествий по Дальнему Востоку», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров 2,7 млрд рублей в 2022 году получит Камчатка.

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