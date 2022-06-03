* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:13 — REGNUM Министр обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал Индию возобновить дипломатические отношения с Афганистаном и выразил желание талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установить с ней военные связи.

Дружба Aidan Jones

По сообщению регионального представительства информационного агентства «Тасним», мулла Мохаммад Якуб, министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сын бывшего лидера «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выразил готовность его правительства установить дружественные отношения с Индией, призвав к открытию посольства и возобновлению дипломатических отношений между Кабулом и Дели.

«Мы возлагаем большие надежды на Индию, потому что в прошлом она много помогала Афганистану, — сказал мулла Якуб каналу Indian News 18. — Когда было сформировано наше («Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) правительство, Индия продолжала оказывать гуманитарную помощь Афганистану».

Он поблагодарил Дели за гуманитарную помощь и выразил надежду, что Индия продолжит её оказывать.

Подчеркнув приверженность нынешних афганских правителей обеспечению безопасности посольства Индии и его политических миссий, министр обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добавил: »Мы просим Индию открыть своё посольство, направить сюда посла и принять нашего посла в Дели для установления дипломатических отношений».

«Дипломатические отношения прокладывают путь для оборонных и других отношений, — сказал он. — Мы уверены, что Индия, как и другие страны, может без всяких опасений открыть своё посольство».

Мулла Якуб также выразил желание афганского руководства установить с Индией отношения в области обороны, но для этого необходимо наличие хороших дипломатических отношений.

«Когда мы наладим тесные политические и дипломатические отношения, мы будем готовы к военному сотрудничеству», — сказал он.