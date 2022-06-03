* талибов — запрещённая в России организация

Нью-Дели, , 13:57 — REGNUM По мере активизации консультаций по открытию посольства Индии в Кабуле министерство иностранных дел Индии подтвердило визит делегации высокого уровня в Афганистан для встречи с официальными лицами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», индийское внешнеполитическое ведомство объявило, что делегация во главе с директором департамента Пакистана, Афганистана и Ирана МИД Индии вылетела в Афганистан для встречи с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Это первый официальный визит индийских официальных лиц в Афганистан с тех пор, как 15 августа 2021 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над страной.

Согласно заявлению МИД Индии, делегация отправилась в Кабул для наблюдения за доставкой гуманитарной помощи в Афганистан.

В заявлении говорится, что индийская делегация встретится с представителями международных организаций, занимающихся распределением гуманитарной помощи. Ожидается также, что она посетит различные площадки, где реализуются индийские программы и проекты.

МИД Индии подчеркнул усилия страны по расширению гуманитарной помощи Афганистану и напомнил об уже оказанной помощи Дели афганскому народу: »Мы отправили зимнюю одежду. Кроме того, Индия отправляет в Афганистан большое количество медикаментов и пшеницы».

В заявлении также подчёркивается, что индийская делегация встретится с высокопоставленными членами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы обсудить вопросы гуманитарной помощи Индии афганскому народу.

Ранее министр иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки заявил индийским СМИ, что отношения между Кабулом и Дели улучшаются, и призвал Индию вновь открыть своё посольство в Кабуле.

Моттаки также заверил, что, как и в случае с другими иностранными посольствами и консульствами, безопасность посольства Индии и других политических представительств в Афганистане будет полностью обеспечена и ей будет уделено особое внимание.