Улан-Удэ, 3 июня, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Центр Улан-Удэ в Бурятии 3 июня затянуло дымом из-за пожара у гостиницы «Байкал Плаза» на улице Ербанова. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, загорелась крыша пристройки.

МЧС Пожар у гостиницы «Байкал Плаза» в Бурятии

«На момент прибытия горела кровля одноэтажного кирпичного пристроя. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных угроза перехода огня внутрь банкетного зала и на гостиницу не допущена. В настоящее время возгорание ликвидировано, проводится проливка. Для установления причины пожара на месте работают дознаватели Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. Причина устанавливается», — пояснили спасатели.

Всего для ликвидации последствий происшествия задействовано 36 человек и 9 единиц техники.

Напомним, крупнейший пожар потушили 3 июня в Москве. Воспламенилось здание бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова. Двое пострадавших. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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