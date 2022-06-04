Москва, 4 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Крупный пожар 3 июня возник в Москве на улице Горбунова. Огнем был охвачен бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза». Как сообщают очевидцы, изначально очаг возник на первом этаже, но огонь быстро распространился вверх.

Цитата из видео очевидцев Пожар в бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза»

Прибывшие на место спасатели вышли на поиски, эвакуированы более 120 человек. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.

Одним из пострадавших стал начальник Главного управления МЧС России по г. Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов, он госпитализирован с обширным инфарктом. Также в стационар отправлен старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы Максим Серёгин.

Предварительная причина ЧП — короткое замывание.

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