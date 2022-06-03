Санкт-Петербург, 3 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Количество официально зарегистрированных безработных в Санкт-Петербурге составляет 17 627 человек, сообщили 3 июня в городском комитете по труду и занятости населения. С 1 марта 2022 года число безработных уменьшилось на 856 человек. Самой нужной профессией в Петербурге в настоящее время является профессия сварщика.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сварщик

Количество вакантных рабочих мест за последние три месяца в Петербурге немного увеличилось: с 25 620 вакансий на 1 марта до 26 110 — на 1 июня. Индекс напряженности на рынке труда Петербурга составляет 0,71 человека на одну вакансию, год назад это значение было равно 1,06.

Наиболее востребованной рабочей специальностью у работодателей Петербурга является электрогазосварщик — для обладателей этой квалификации на выбор имеется более 2,5 тысяч вакансий. Для инженеров различных специализаций открыто 1121 вакансий, для поваров — 778, для водителей всех категорий — 653 места.

Количество врачебных вакансий снизилось с начала весны с 313 до 283-х, зато они есть почти во всех областях медицины. А вот строительный рынок демонстрирует спокойствие. «Можно отметить определенное насыщение строительного рынка специалистами: рабочих мест в этой отрасли достаточно, но в топе дефицитных профессий представителей строительной сферы нет», — отметили в комитете по труду и занятости.

Для руководителей на предприятиях города имеются 18 вакантных должностей генеральных директоров и 197 — директоров.

«В рейтинге зарплат лидирует позиция инженера-технолога, начальника технологического отдела, которому предлагают 150 тысяч рублей в месяц; немногим меньше — 140 тысяч — платят бизнес-аналитику и java-разработчику. Зарплаты свыше 100 тысяч могут получить врачи, в том числе участковые врачи-терапевты, программисты, инженеры», — посчитали в Смольном.

Напомним, Санкт-Петербург демонстрирует один из наименьших уровней безработицы среди регионов России. Этот показатель составляет в городе 1,4% от общего числа трудоспособного населения. В то же время на конец апреля более 20 тыс. человек оказались под угрозой увольнения на предприятиях, объявивших режим простоя.