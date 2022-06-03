Москва, , 13:40 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы рассказали своим читателям немало занимательных и невероятных историй со всех уголков России. Дроны против комаров, дом на реактивном топливе, штрафстоянка для коров. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Пирожки Wikimedia.org

Центральный федеральный округ

В Москве случилась интересная кража. Водитель грузовика украл 20 тонн чипсов. «Москва с огоньком» рассказывает, что водитель загрузил чипсы в одном из московских продовольственных комбинатов, чтобы отправить в Пермский край. Но груз не доставил и на звонки отвечать перестал. Ведутся розыски злоумышленника и чипсов.

«Черноземец» радуется, что Воронеж стал, наконец, городом-миллионником. Согласно предварительным итогам Всероссийской переписи, миллионный житель здесь родился еще в конце 2012 года, но для обновления городского статуса пришлось ждать почти десять лет — до переписи населения. Теперь в России 16 городов с более чем миллионом жителей.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге установилась хорошая солнечная погода. На реки выплыли сотни катеров, теплоходов, яхт для туристов. Им явно тесно на воде, что чревато авариями. Одна уже произошла на Мойке, где прогулочный теплоход подрезал другой, и тот врезался в мост. Пассажиры посыпались со скамеек на пол, но никто серьезно не пострадал, пишет FlashPiter.

Борщевик в России захватывает все новые и новые территории. «Усы Печорина» вспоминают, что когда-то борщевик считался полезным. В Республике Коми даже выводили новые его сорта. Все потому, что растение содержит много целлюлозы и пригодно для производства бумаги, причем сразу белой, без санкционных отбеливателей. Стоило бы обратить борщевик на благо импортозамещения.

Приволжский федеральный округ

В Нижнем Новгороде на улице в яму провалился автобус с туристами. Если быть точнее, в яме застряло его заднее колесо, но так крепко, что автобус сам сдвинуться с места уже не смог. Его вызволяли из ямы дорожные службы. История стала громкой и в тот же день злосчастную яму ликвидировали, передает MDK_NN.

В Саратовской области больше нельзя купаться в фонтанах. Введен штраф за купание в размере до 1000 рублей. Между тем «Саратовщина» напоминает, что в саратовских фонтанах не только купаются, но и стирают одежду, моют ковры. «Мы все поняли про купание в фонтанах. Не поняли только, можно ли в них выпускать рыбу, стирать и мыть ковры? С саратовцев же станется…», — интересуется канал.

Еще о туристах, точнее, о путешествиях. В Самаре наделал шума лось, который вдруг появился на улицах города. «Злой самаритянин» пишет, что лось, вероятно, переплыл Волгу из национального парка «Самарская Лука». В городе он прогулялся возле ТЦ, походил по городскому парку, где его поймали и вернули на лоно природы.

В Перми решили сделать ставку на гастрономический туризм и заманивать в город пирожками с пистиками. Пистики — шишечки хвоща, растения, жившего еще во времена динозавров, уточняет «Пермский глобус». Настоящая экзотика. Помимо пистиков туристов готовы угощать и другими необычными блюдами местной кухни.

Контролеры за кондукторами — таких людей ищут в Ульяновске. Речь идет о контролерах, которые будут следить за пассажирскими перевозками и следить за кондукторами, а также за пассажирами и водителями, чтобы все соблюдали правила. «Возникает невольный вопрос: а контролеров кондукторов тоже кто-то будет контролировать?» — шутит «Ульяновский патриот».

Южный федеральный округ

Курьезное преступление в Ростове-на-Дону. Гражданин ушел в магазин за хлебом, а, когда вернулся, увидел, что замок двери в его квартиру сломан, сама дверь заперта изнутри. Не понимая, что происходит, мужчина позвонил в звонок. Ему открыли двое неизвестных мужчин и немедленно ударили по голове. Пока ростовчанин был в замешательстве, мужчины скрылись в неизвестном направлении, пишет «Че по Ростову». Ведется их поиск.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Ставропольская телега» узнала, что против комаров в Кисловодске выставили особые дроны, которые станут рассеивать инсектицид. Противокомариных дронов пока только четыре на все Ставрополье.

Уральский федеральный округ

В Златоусте едва ли не все службы — полиция, МЧС, пожарная охрана — на днях искали пропавших детей. Их вещи случайно нашли на берегу реки, сообщает «Челябинск, который смог». Полсотни людей обходили оба берега, опрашивали местных жителей. Не сразу, но выяснилось, что вещи принадлежат подросткам, которые в выходные вышли погулять с собакой и насобирали в лесу так много клещей, что побоялись нести одежду домой и выбросили ее у реки.

В ХМАО, в селе Высоком на дороге без бордюров покрасили траву в белый цвет, словно это бордюр. Получилось весьма экстравагантно. «Кажется, кто-то перенес армейские традиции в гражданскую жизнь», — цитирует слова местного жителя «Муксун ФМ».

Сибирский федеральный округ

В центре Красноярска подрались две ростовые куклы: рубль и доллар. Подрались напоказ, надувным молотком. Победил рубль, пишет «Красноярск №1». Акция, по всей видимости, была приурочена к резким переменам в курсах валют.

«Новосибирцы настолько суровы, что делают памятники из челябинских трамваев», — иронизирует «Зона 54». Дело в том, что старенький трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода поставили памятником в сквере у театра оперы и балета.

Дальневосточный федеральный округ

Не менее суровы бурятские военные. Один из них, майор из Улан-Удэ, по словам «Байкала без фильтров», решил отапливать свой дом реактивным топливом. Топливо было собственностью Вооруженных сил, конечно. Майору грозит штраф за присвоение с использованием служебного положения.

Якутский пригород, село Хатассы, обзавелся штрафстоянкой для лошадей и коров. В нее будут пригонять загулявших на улицах Якутска животных. GoArctic пишет, что бродящие по городским окраинам и улицам лошади и коровы вызывают дискомфорт у людей, мешают дорожному движению, громят мусорные контейнеры и заваливают улицы навозом, а в 2007 году три коня затоптали девушку. Отгонять бродячих лошадей и коров на штрафстоянку станут профессиональные скотоводы.

«Тридевятое царство» узнало, что в хабаровских школах начнут преподавать каратэ: и на уроках физкультуры, и внешкольно. До этого каратистов стали воспитывать в школах Магадана. Ожидается, что школьное каратэ масштабируют вообще на весь Дальний Восток.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 10 июня.